Ростовская АЭС: рисуют дети мирный атом

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В Информационном центре Ростовской АЭС состоялось открытие выставки рисунков победителей IX открытого регионального конкурса «Рисуют дети атомграда», посвященного 75-летию атомной промышленности. Учредителями конкурса являются Ростовская АЭС и детская школа искусств (ДШИ) г. Волгодонска.

В этом году в конкурсе приняли участие юные художники Волгодонска, Новошахтинска, Морозовска, поселка Зимовники и села Заветное. Всего 313 участников. Отборочный тур прошли 100 юных художников. На конкурс были представлены работы в трех номинациях: «Мирный атом: 75 лет», «Краски любимого города», «Я и моё домашнее животное». Участники конкурса – воспитанники художественных отделений детских школ искусств и художественных школ в возрасте от 6 до 17 лет.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Заместитель директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Михаил Рябышев отметил позитивный взгляд юных художников на мир, яркость и открытость их работ.

«К сожалению, в этом году из-за сложившейся эпидобстановки не удастся собрать всех победителей на церемонию награждения. Но это не повод, чтобы не высказать наши слова благодарности участникам конкурса за их творчество. В этом году атомная промышленность отмечает 75 лет, и нам вдвойне приятно, что юные художники своими рисунками поздравили атомщиков с юбилеем. В свою очередь, хотелось бы пожелать ребятам не останавливаться на достигнутом, развивать свой талант и продолжать украшать наш мир яркими эмоциями, а конкурсу - расширять границы и открывать новые юные таланты».

Каждый участник конкурса получит диплом и ценный подарок от Ростовской АЭС и профсоюзного комитета станции. Также благодарственные письма и памятный альбом с публикациями всех конкурсных работ получат педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса. Все призы и подарки будут отправлены адресатам почтой.