Гололед и осадки: в Ростовской области сильно испортится погода

На Дону в ближайшие дни прогнозируют гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области эти выходные, 12 и 13 декабря, не порадуют погодой. По прогнозам синоптиков, в субботу и в воскресенье ожидаются осадки и понижение температуры. И, как следствие, гололед.

Поэтому в Госавтоинспекции обратились к водителям. Их просят выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, не забывать о дистанции и аккуратнее маневрировать на дорогах.

- Также напоминаем о требовании снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу. Чтобы не создавать помех в работе коммунальных и экстренных служб, не паркуйте автомобили, блокируя въезды и выезды, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Также о своей безопасности следует подумать и пешеходам. На одежде желательно наличие световозвращающих элементов.

- Следует быть внимательными на дороге, особенно в темное время суток. Переходить проезжую часть, читая сообщения в мобильном телефоне или слушая музыку в наушниках, крайне опасно. Прежде, чем перейти дорогу, пешеход должен убедиться в своей безопасности. При переходе проезжей части с ребенком нужно крепко держать его за руку, - прокомментировали в ведомстве.

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