О новогодних коронавирусных правилах в Ростове и области объявят на следующей неделе

Власти пока не решили, станут ли вводить новые ограничения во время праздников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростовской области на следующей неделе определятся с тем, будут ли вводиться дополнительные ограничения в новогодние праздники. Об этом заявил губернатор области Василий Голубев на встрече с предпринимателями в Шахтах.

Василий Голубев пояснил, что он регулярно читает обращения жителей области с вопросами и предложениями ограничить въезд в Ростовскую область. Тем не менее, подобные решения принимают совместно местные власти, специальный штаб и надзорные структуры – в том числе Роспотребнадзор.

«Часть решений могут быть приняты на следующей неделе», – сообщил губернатор. Он пояснил, что решения будут зависеть только от ситуации в медицинских учреждениях и от уровня заболеваемости. «Если ситуация будет напряженной и будет осложняться, ограничения могут быть жестче», – считает губернатор.

Руководитель региона также призвал владельцев магазинов и общественных заведений настаивать на ношении масок посетителями.

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