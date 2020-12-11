Когда в Ростов-на-Дону завезут крупную партию вакцины от коронавируса

Прививать ростовчан начнут уже скоро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 11 декабря, стало известно, когда в Ростов-на-Дону поступит крупная партия доз новой вакцины от коронавируса. По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, лекарство прибудет в донскую столицу в этом году.

- Предварительно мы должны получить 700 доз. Поставку ждем на следующей неделе. Я думаю, как только это случится, выскажется губернатор Василий Голубев на заседании регионального штаба, - сообщил Алексей Валентинович.

Он добавил, что первыми будут прививаться именно врачи и медицинские работники. Все те, кто непосредственно контактирует с зараженными и каждый день рискует своим здоровьем.

Между тем, в пятницу, 11 декабря, только в Ростове-на-Дону выявили 142 случая заражения опасной инфекцией. При этом стало известно, что за последние сутки 66 человек выздоровели, а 15 - скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону назвали сроки реконструкции кинотеатра "Россия"

Многие жители донской столицы уже не верили, что памятный объект восстановят (подробнее)