Больных коронавирусом начнут лечить в терапевтическом отделении азовской больницы

Из-за роста числа зараженных отделение перепрофилируют в инфекционное. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Терапевтическое отделение Центральной горбольницы Азова перепрофилируют в инфекционное. Здесь будут лечить зараженных коронавирусом, сообщили в медучреждении.

Пациентов, которым нужна госпитализация в отделение терапии, переведут в больницу Азовского района. Для этого человек должен предоставить направление участкового врача или скорой помощи.

Дневной стационар терапевтического отделения начнет работать в корпусе ЦГБ Азова. Обращаться можно по адресу: улица Васильева, 96/13.

Напомним, за сутки в Ростовской области коронавирус подтвердился у 386 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 43 921. Коэффициент распространения инфекции в донском регионе — 1,1. Вчера скончались 26 человек, выздоровели 305.

В Азове вчера выявили 12 случаев заражения ковидом, в Азовском районе зарегистрировано два.

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