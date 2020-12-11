За распространение порнографии с малолетними ответит житель донской столицы

В Ростове поймали местного жителя, торговавшего порнографией с малолетними Фото: "КП" Архив

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в торговле порнографическими видео с участием детей.

39-летний ростовчанин обвиняется по статье 242.1 УК РФ " Незаконный оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, в том числе, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)".

В ходе следствия стало известно, что подозреваемый, будучи у себя дома, зарегистрировался в одной из социальных сетей, а затем использовал свой профиль для того, чтобы продавать фото и видео порнографического содержания с участием детей. Кроме того, он оставлял открытым доступ к хранящимся записям с запрещенным контентом.

А также при обыске у него изъяли компьютер, телефоны, сим-карты и другие предметы и документы, подтверждающие его причастность к преступлению.

- Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростовской области распространял детское порно.

Теперь он фигурант уголовного дела.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!