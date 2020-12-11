Полтора миллиона рублей оказались в руках злоумышленника из-за доверчивости ростовчанки

В Ростове разыскивают очередного телефонного мошенника Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове еще одна местная жительница стала жертвой лжесотрудника банка.

В один из городских отделов полиции обратилась ростовчанка и сообщила, что с ее счета исчезла крупная сумма денег. По ее словам, перед этим ей позвонил неизвестный номер, голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности банка, а затем сообщил, что, если она не хочет, чтобы с ее карты списалась сумма ранее полученного кредита, то ей нужно оформить несколько кредитов на свое имя, а затем полученные деньги перевести в несколько этапов через банкомат на его банковские счета. Сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Найти злоумышленника пока не удалось.

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