Около 3 тысяч человек оштрафовали за отсутствие масок в Ростовской области

Минтранс и другие ведомства проверяли соблюдение "масочного" режима. ФОТО: правительство Ростовской области.

С начала октября нынешнего года работники областного министерства транспорта проверили соблюдение антикоронавирусных правил почти в 80 тысячах автобусов и маршрутных такси. В инспекционные группы входили представители других ведомств и полицейские, пояснили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Административные санкции власти применили к примерно трем тысячам пассажиров, не носивших лицевые маски в салонах общественного транспорта. Кроме того, власти проверяли работу вокзалов и других инфраструктурных объектов. Работники воказлов и водители тоже не всегда соблюдают правила, проверяющие выписали за несколько месяцев порядка двухсот штрафов.

Напомним, недавно представители Роспотребнадзора заявили, что на главном автовокзале Ростова они зафиксировали массовые нарушения антикоронавирусных правил. В том числе, речь шла об отстутвии проверки температуры посетителей на входе вокзала и о соблюдении «масочного» режима работниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 декабря 2020 года: число зараженных приближается к 44 тысячам человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 12 декабря (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все! Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.