Девять автомобилей столкнулись на трассе в Ростовской области

Водители не соблюдали дистанцию во время гололеда. ФОТО: ГИБДД по РО

В Ростовской области на трассе между Ростовом и Азовом произошло массовое столкновения автомобилей. Столкнулись машины, шедшие друг за другом по одной полосе на довольно высокой скорости.

Столкнулись грузовик МАЗ и легковые автомобили «Нива», Renault, Huyndai, Daewoo и еще несколько ВАЗов, рассказали в областной автоинспекции. Некоторые автомобили сильно повреждены. Водители превышали скорость и не соблюдали необходимую в сезонных погодных условиях дистанцию, считают инспекторы. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента. Спецтранспорт эвакуирует машины, имеющие повреждения.

Тем временем мэрия Ростова предупредила о «ледяном дожде». Коммунальщики начали обрабатывать тротуары реагентами. Водителям и пешеходам полицейские рекомендуют быть очень внимательными.

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