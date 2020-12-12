В Ростове и области возможны временные отключения света из-за непогоды

Обледенение может стать причиной перебоев в подаче света. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Местные власти в Ростове и Ростовской области ожидают возможных чрезвычайных ситуаций из-за «ледяного дождя» и гололеда. В том числе, мокрый снег и обледенение могут привести к обрывам линий энергоснабжения.

К дежурству в регионе подключили порядка 400 аварийных бригад и около тысячи единиц техники.

В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения, – рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Власти сообщают и о готовности к ЧП на трассах. Спасатели, по информации правительства, готовы развернуть около 240 пунктов обогрева для тех, чья машина заглохла или находится в пробке. В случае перебоев с подачей света энергетики просят звонить на телефонам горячей линии 8-800-220-0-220 и 8-800-222-05-50.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Рассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.