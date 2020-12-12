В Ростове и области возможны временные отключения света из-за непогоды

Обледенение может стать причиной перебоев в подаче света.
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Местные власти в Ростове и Ростовской области ожидают возможных чрезвычайных ситуаций из-за «ледяного дождя» и гололеда. В том числе, мокрый снег и обледенение могут привести к обрывам линий энергоснабжения.
К дежурству в регионе подключили порядка 400 аварийных бригад и около тысячи единиц техники.
В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения, – рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.
Власти сообщают и о готовности к ЧП на трассах. Спасатели, по информации правительства, готовы развернуть около 240 пунктов обогрева для тех, чья машина заглохла или находится в пробке. В случае перебоев с подачей света энергетики просят звонить на телефонам горячей линии 8-800-220-0-220 и 8-800-222-05-50.
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