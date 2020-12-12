Ростовчанка купилась на мошенничество с «безопасным счетом»

Жертвами телефонных мошенников чаще всего становятся пенсионеры. Фото: Евгения ГУСЕВА

Телефонные мошенники продолжают опустошать банковские счета ростовчан. На этот раз жертвой преступника стала женщина, довершаяся очередному лже-работнику банка.

Жительница Ростова обратилась в полицию после того, как ей позвонил молодой человек, называший себя «сотрудником безопасности» банка, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Злоумышленник утверждал во время телефонной беседы, что счет ростовчанки пытались взломать. Он настаивал на том, что из-за подозрительных действий необходимо перевести сбережения на «безопасный счет». Разумеется, он утверждал, что вернуть средства с такого счета можно в любой момент.

А после того, как ростовчанка направила свои деньги на счет мошенника, тот перестал отвечать на телефонные звонки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета.

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