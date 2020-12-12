На угрожавшего взорвать банк лже-террориста в Ростове завели дело

Угрожавший взрывом мужчина находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове правоохранители начали расследование обстоятельств инцидента в филиале одного из банков. Мужчину с паспортом гражданина Украины задержали после угроз взорвать отделение финансовой организации в центральной части Ростова.

Уголовное дело заведено по статье о разбое, рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области. 33-летнего мужчину задержали оперативники Росгвардии после звонка сотрудника банка.

Мужчина, по информации правоохранителей, подошел к одному из работников и потребовал выдать наличные деньги из банковской кассы. В противном случае он обещал устроить подрыв в офисе. Работник воспринял угрозу всерьез и нажал на "тревожную кнопку".

Уголовное дело правоохранители возбудили по самому тяжкому пункту статьи уголовного кодекса о разбое. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.

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