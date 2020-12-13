В Ростовской области почти десять тысяч человек покусали животные в этом году

Заразиться бешенством можно и после нападения лисы. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Ростовской области число жителей, укушенных животными, насчитывает несколько тысяч. Такую статистику подвели в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В частности, известно о том, что в этом году к врачам обратились 9 692 человека, которые стали жертвами нападения четверолапых. Известно, что 114 человек из них покусали дикие животные.

При этом известно и о пяти случаях бешенства - речь идет о кунице, крупном рогатом скоте, собаке, лисе и коте. Эпидемиологи напомнили, что бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, которое заканчивается смертельным исходом.

- Заражение человека происходит через укусы, раны и ссадины на коже, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, - сообщили в Управлении. - Особенно опасны укусы в лицо и кисти рук. При этом от человека к человеку вирус не передается.

Важно знать, что самолечение недопустимо: все пострадавшие должны сразу же обратиться за медицинской помощью в травмпункиты.