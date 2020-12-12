Автоинспекторы помогли занемогшему водителю в Ростовской области

Водитель обратился к автоинспекторам за помощью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе М4-«Дон» два автоинспектора вовремя оказали помощь водителю грузовика.

Водитель из Самары внезапно почувствовал недомогание за рулем. Он остановил машину и решал как ему поступить, в это время мимо проезжал патруль автониспекции. Водитель посигналил полицейским.

Дежурившие на трассе капитан Сергей Пак и лейтенант Сергей Полтавский, узнав о состоянии водителя, вызвали скорую. Заодно они дали водителю воды, уложили его удобно в кабине его машины и следили за самочувствием, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции. После обследования медиками на месте водитель продолжил путь.

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