Автоинспекторы помогли занемогшему водителю в Ростовской области

Водитель обратился к автоинспекторам за помощью.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области на трассе М4-«Дон» два автоинспектора вовремя оказали помощь водителю грузовика.
Водитель из Самары внезапно почувствовал недомогание за рулем. Он остановил машину и решал как ему поступить, в это время мимо проезжал патруль автониспекции. Водитель посигналил полицейским.
Дежурившие на трассе капитан Сергей Пак и лейтенант Сергей Полтавский, узнав о состоянии водителя, вызвали скорую. Заодно они дали водителю воды, уложили его удобно в кабине его машины и следили за самочувствием, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции. После обследования медиками на месте водитель продолжил путь.
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