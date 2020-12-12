Колбасу и мед не пустили из России на Украину на границе в Ростовской области

В Ростовской области на пункте пропуска «Весело-Вознесенка» инспекторы Россельхознадзора задержали несколько партий продуктов питания. В надзорной структуре утверждают, что вывоз продуктов на территорию Украины был бы незаконным.

Инспекторы задержали, в том числе, семь тонн колбасных изделий. Кроме того, через границу пытались переместить несколько тонн меда. У водителей грузовиков с товаром не оказалось необходимых таможенникам и Россельхознадзору ветеринарных сопроводительных документов.

Специалисты надзорного ведомства составили несколько административных актов. За несколько дней через границу с Украиной пытались провезти около 32 тонн продуктов с нарушением законодательства, рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Рассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.