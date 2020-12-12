«Алиментщика» заставили убирать парк в Ростовской области

Приставы и суд обязали мужчину выполнять обязательные работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Звереве Ростовской области местного жителя, имеющего довольно крупный долг по алиментам, суд и приставы заставили заниматься уборкой парка.

За несколько лет у мужчины накопился долг по алиментам в размере около 300 тысяч рублей. Он игнорировал обращения, и тогда приставы вынуждены были явиться к нему домой. Госслужащие при этом соблюдали необходимые в период пандемии меры, рассказали в областном управлении ФССП. Приставы составили протокол. По решению суда мужчину обязали выполнять общественные работы в течение 50 часов.

«Алиментщика» на время устроили уборщиком в парк. Сейчас он, по информации управления ФССП, ищет постоянную работу для того, чтобы выплатить задолженность по алиментам.

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