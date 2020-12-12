В Ростовской области разыскивают пропавшего белгородца

Белгородец не выходит на связь с августа нынешнего года. ФОТО: отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры и полицейские ведут поиск 44-летнего Ивана Васильевича Шевцова. Он считается пропавшим, его родственники не могут выйти с ним на связь с начала августа нынешнего года.

Волонтеры и родственники считают, что он может находится в Ростовской области, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Внешне мужчина выглядит на свой возраст. Его рост – 180 сантиметров, волосы – русые. О том, в какой одежде может быть пропавший поисковики не знают.

В случае, если кто-либо знает о его местонахождении, волонеты просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или телефону службы 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Рассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.