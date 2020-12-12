Ростовчанина подозревают в продаже детской порнографии

Порнографию с несовершеннолетними подозреваемый продавал через соцсеть. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростове полицейские задержали 39-летного мужчину, его подозревают в запрещенном законом распространении детской порнографии.

Следователи считают, что житель Октябрьского района Ростова открыл учетную запись в одной из социальных сетей и выложил у себя на странице порнографические фотографии с несовершеннолетними, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области. К некоторым изображениям он предоставил свободный доступ. Другие «картинки» он продавал.

Оперативники провели обыск, они изъяли компьютерную технику, смартфоны, сим-карты и другие вещи, которые, по их мнению, могут служить доказательством преступления. Задержанного поместили по решению суда под стражу. В СК возбудили уголовное дело по статье о распространении порнографических изображений несовершеннолетних.

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