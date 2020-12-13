В Ростовской области зарегистрирован случай кори

В надзорной структуре назвали группы риска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в нынешнем году зарегистрирован случай кори. Инфекция подтверждена в лаборатории, рассказали в пресс-службе местного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что несмотря на единичный случай, заболевание остается довольно грозным. По этой причине в надзорной структуре призвали делать прививки тем, кто входит в группы риска.

Это работники торговли, общественного питания и социальной сферы. Кроме того, в группу риска входят вахтовики, таможенники и пограничники, работающие на постах и контактирующие с приезжающими из за рубежа. Дети в возрасте от года до шести, напомнили в ведомстве, прививаются в плановом порядке.

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Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко (подробнее)

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