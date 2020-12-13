Автоинспектор упал с моста возле места аварии неподалеку от Ростова

Инспекторы отвезли пострадавшего сослуживца в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксайском районе неподалеку от Ростова сотрудник автоинспекции упал с высоты несколько десятков метров. Он и другие инспекторы оформляли транспортное происшествие, причиной инцидента стали поврежденные конструкции моста.

Видеозапись инцидента опубликовал один из Telegram-каналов. На той части Аксайского моста, которая находится над берегом Дона, столкнулись автомобили. В том числе, грузовик с прицепом. Машина повредила часть ограждения моста.

Трое инспекторов беседовали с водителями, а их сослуживец облокотился на ограждение. Через несколько секунд он вместе с частью конструкции полетел вниз. Инспекторы и водители, как видно на записи, тут же бросились к нему на выручку. Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы и другие травмы.

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