В Шахтах в аварии погибла женщина

В транспортном инциденте погибла пассажир легковой машины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Шахтах Ростовкой области вчера вечером произошло транспортное происшествие, в результате которого погибла 40-летняя пассажир легкового автомобиля.

Инцидент произошел в переулке Коммисаровский, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции. Легковая Toyota из-за несоблюдения дистанции ударила попутную Datsun. От толчка водитель Datsun потерял управление, машина ударилась еще одну «попутку», а затем врезалась в опору ЛЭП. Пассажирку Datsun на скорой доставили в больницу, через час она скончалась от травм. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства инцидента.

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