Мы узнали, по каким адресам отключат свет 14 декабря 2020. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света 14 декабря 2020: сотни домов и офисов останутся без электричества. Предстоящая рабочая неделя стартует с массовых отключений электроэнергии. Как рассказали специалисты, все отключения плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где не будет света в понедельник, 14 декабря*

с 08:30 до 17:00:

- ул. 26 июня 51-77; пер. Минский 1-37, 2-40; ул. Лесозащитная 25-37, 30-42; пер. Читинский 1-21, 2-22; ул. Печорская 38-46, 35-41; ул. Арефьева 82; ул. Двинскя 19-31, 48-62.

с 09:00 до 13:00:

- бул. Комарова 28\5, 28Д .

с 09:00 до 17:00:

- ул. Борковского 29-53, 26-40; ул. Победы 23-35, 2-46; ул. Щевцовой 1-39, 2-28; ул. Лесозащитная 91-127, 104-144; ул. Невская 1-17, 2-20; ул. 1-я Грамши 67-91, 78-94; ул. 2-я Грамши 101-125, 128-162; пер. Адлерский 17-41, 20-32.

- ул. 20 лет Октября 66, 79/2А; ул. Брестская 1/79А; ул. Грисенко 21/1, 21/62, 23А; ул. Конституционная 58/62, 60, 63/64.

- ул. Богачева 41-67; пер. Буковый 2-й 1-7, 2-12; ул. Кузнечная 97-157, 126-164; ул. Судостроительная 33-41, 52-56; ул. Портовая 458, 480.

- пер. Бурный 1-23, 2-10; пер. Веселый 7, 16-34; ул. Республиканская 143-159; ул. Скачкова 34-48, 25-31; ул. Кима 1; пер. Олимпийский 60; ул. Некрасовская 20 .

- пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4 .

- пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Амбулаторная 61-91, 14А, 55; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Новосибирский 1-19, 2-26; пер. Маратовский 5, 2-6; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Поповского 1-25, 2-34; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий 1-15, 2-14; пер. Самошкина 1-29, 10-38. - пр. Ленина 114-130; ул. Подольская 1-27, 2-28; ул. Центральная 63-89, 68-84; Ул. Огарёва 1-21, 2-26.

- пер. Атарбекова 1-17, 2-20; ул. Пухляковская 1-15, 2-20; пер. Сумский 9-15, 2-6; ул. Южная 2-16, 1-21, 25В, 25Г; ул. Баграмяна; ул. Ленинаканская 2-14, 3-13; Садоводчество. - ул. Природная 1-41, 2-34.

с 10:00 до 16:00:

- просп. Буденновский 101; ул. Дранко 108А, 108Б, 112; ул. Козлова 65А .

* По даннм Донэнерго.