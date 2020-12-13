В Ростовской области коронавирус нашли в 42 городах и районах

Число зараженных опасным вирусом продолжает расти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области число заболевших коронавирусом продолжает расти. В частности, известно, что за последние сутки коронавирус был обнаружен у жителей в 42 городах и районах Дона (полный список смотрите ниже, - прим. автр.). Такие данные озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Известно, что в лидерах по-прежнему - донская столица, она удерживает пальму первенства по числу зараженных опасной инфекцией. На втором месте - город Шахты, а на третьем - Каменск-Шахтинский. На одного заболевшего меньше - в Новочеркасске.

При этом показатель распространения инфекции чуть выше нормы и составляет 1,1.

Всего же лабораториями Ростовской области за сутки проведено 10 126 тестов на коронавирусную инфекцию. А за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 391 человека. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии - 44 688 дончан.

КОНКРЕТНО

Где зарегистрированы новые инфицированные

в Ростове-на-Дону (137), Шахтах (26), Каменске-Шахтинском (22), Новочеркасске (21), Сальском (18) районе, Новошахтинске (17), Батайске (16), Таганроге (12), Тарасовском (12), Семикаракорском (11), Аксайском (10), Миллеровском (10), Неклиновском (10), Белокалитвинском (9), Кашарском (7), Красносулинском (5), Зимовниковском (4), Каменском (4) районах, Гукове (3), Звереве (3), Веселовском (3), Матвеево-Курганском (3), Песчанокопском (3) районах, Волгодонске (2), Донецке (2), Милютинском (2), Морозовском (2), Мясниковском (2), Цимлянском (2) районах, Азове (1), Азовском (1), Багаевском (1), Верхнедонском (1), Егорлыкском (1), Заветинском (1), Зерноградском (1), Мартыновском (1), Орловском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Советском (1), Целинском (1) районах.