В Ростовской области скончались 27 человек, болевших ковидом

В Ростовской области за минувшие сутки стало известно о десятках погибших от опасного вируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за минувшие сутки стало известно о десятках погибших от опасного вируса.

Как рассказали в региональном штабе по информированию населения о распространении новой коронавирусной инфекции, по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 27 человек, болевших коронавирусом, скончались. Известно, что большинство из них - 19 жителей Дона - мужчины, их возраст - от 35 до 94 лет. Сообщается, что все погибшие страдали хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Всего же за время распространения коронавируса скончались 1 653 человека с диагнозом COVID-19. А вот выздоровели за весь период 2 486 пациентов. В больницах в настоящее время находятся 2 486 пациентов. При чем 231 пациент - в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Всего же под медицинским наблюдением находятся 28 912 человек. Возраст большинства заболевших от 46 до 65 лет. Специалисты говорят, что нельзя заниматься самолечением, а нужно сразу же обращаться к врачам.