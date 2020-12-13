Фокусы погоды: что ждать ростовчанам в ближайшие дни, рассказали синоптики

Сюрпризы за окном ждут жителей Ростова-на-Дону. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фокусы погоды: синоптики рассказали, что ждать ростовчанам в ближайшие дни. Снежные будни, морозец и сугробы, которых ждут горожане, похоже, переносятся, а предпраздничное настроение придется создавать самим.

Так, если верить метеорологам, в ближайшую неделю в донской столице осадков не ожидается, а вот температура на дворе будет состоять плюсовая.

В понедельник, 14 декабря, в дневные часы обещают от четырех до шести градусов тепла. На следующий день, 15 декабря, уже до плюс пяти. Всю неделю столбики уличных термометров продержатся примерно на этих отметках и лишь в пятницу, 18 декабря, опустятся до нуля.

В выходные, 19-20 декабря, в ночные часы - до минус одного градуса. Но вот говорить о каких-то природных аномалиях нельзя. Так, за всю историю метеонаблюдений, самым холодным декабрь был в Ростове-на-Дону в 1921 году, тогда похолодало до минус девятнадцати градусов, а вот самым жарким - в 1979 году, тогда столбики уличных термометров показывали от плюс 13 градусов.