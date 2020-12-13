В Ростовской области при пожаре пострадал младенец

Пожар случился в частном доме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 13 декабря, в Ростовской области произошел пожар, в результате которого пострадал ребенок. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило на пульт единой диспетчерской службы около 11:30. Очевидцы сообщили, что горит дом в Мартыновском районе. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в поселок Малая Горка, на улицу Мира.

- Пожар произошел в частном доме на площади 15 квадратных метров, - добавили в ведомстве. - Уже через 23 минуты огонь удалось локализовать, еще через три минуты полностью ликвидировать.

Известно, что во время ЧП пострадал ребенок, родившийся в этом году. Малыша, у которого медики диагностировали ожог лба первой степени, доставили больницу.

По факту произошедшего проводится проверка, после которой станут известны причины случившегося.