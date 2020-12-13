В Ростовской области ищут 19-летнего парня

Парня ищут уже несколько месяцев. Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области ищут Льва Зубова. Известно, что 19-летний парень - из поселка Нижнее Джемете, что под Анапой, которая находится в Краснодарском крае. Причем информации о его местонахождении нет с 29 сентября текущего года. С того времени ни родные, ни близкие не знают, где он может находиться.

- Рост молодого человека - 165 сантиметров, он среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками.

В чем был одет молодой человек, неизвестно. Но поисковики не исключают, что Лев Дмитриевич Зубов может находиться и в Ростовской области. Поэтому просят жителей региона не быть равнодушными к чужой беде. И, если вам что-то известно о его местонахождении, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

В настоящее время листовки с изображением молодого человека распространяют в сети Интернет.

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