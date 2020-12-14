По Крыловскому переулку теперь можно будет проехать только в одну сторону

В Ростове еще одна улица станет односторонней Фото: "КП" Архив

В донской столице в скором времени появится еще одна односторонняя улица. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь машины смогут двигаться только в одну сторону в переулке Крыловском. Новые правила вступят в силу с 20 декабря.

Изменениями будут затронуты участок переулка от улицы Седова до улицы Социалистической в северном направлении, мера должна улучшить пропускную способность дороги. В этот же день будет запрещена остановка грузовых машин по южной стороне улицы 339-й Стрелковой Дивизии в промежутке от Благодатной до дома №21 Ж по улице Зорге.

Кроме того, с 20 декабря недбзя будет останавливаться по северной стороне улицы Нансена от дома № 99 до улицы Шеболдаева.

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