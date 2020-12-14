Валерий Карпин высказался об итогах игры "Ростов"-"Ахмат"

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" оценил матч. После гостевого матча 18-го тура чемпионата России Валерий Карпин выступил с заявлением. Он посчитал, что, несмотря на победу, футболисты не показали какой-то фееричной игры в Грозном.

В общероссийском рейтинге Премьер-лиги команде удалось подняться с пятого места на четвертое.

- Понятно, что можно было делать какие-то вещи лучше, но в целом результатом доволен, - сказал Валерий Карпин во время пресс-конференции. - Что-то получалось, что-то нет. С точки зрения новой команды - это нормально. Любой набор очков - это позитив.

В следующий раз желто-синие сыграют против ЦСКА. Матч состоится 17 декабря. Игра пройдет на главном стадионе Дона - "Ростов-Арене". Игра начнется в 20:00.

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