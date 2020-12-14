В Ростовской области ищут пропавшего мужчину из Белгорода

Мужчину ищут волонтеры и родственники. Фото: «Лиза Алерт Юг»

На территории Ростовской области волонтеры и полицейские ищут 44-летнего жителя Белгорода - Василия Ивановича Шевцова, который пропал этим летом.

Мужчина исчез в начале августа 2020 года, когда собирался поехать на отдых в Сочи из родного города. Родственники предполагают, что он может находиться на территории Ростовской области.

Уже почти полгода мужчина не отвечает на сообщения, звонки и не выходит в соцсети. Близкие люди пропавшего опасаются, что он попал в беду.

Пропавший выглядит на свой возраст. Его рост составляет 180 см, у него короткие темно-русые волосы.

В чем был одет в момент исчезновения - неизвестно.

Похожая история произошла с молодым парнем - Львом Зубовым, который родом из поселка Краснодарского края. Никакой информации о его местонахождении нет с 29 сентября текущего года.

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АЛЛО!

Если вы располагаете хоть какой-то информацией о местонахождении пропавшего Василия Ивановича Шевцова, то просьба сообщить по телефону: 88007005452 или в полицию – 02 или 102.

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