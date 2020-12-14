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Общество

В Ростове вырубят 150 дряхлых деревьев

Власти обещают высадить взамен новые насаждения
ДЕНИСОВ Петр
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На месте старых деревьев вскоре высадят новые

На месте старых деревьев вскоре высадят новые

Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Жители донской столицы обеспокоены вырубкой деревьев в городских парках. В ростовской администрации заявляют, что поводов для беспокойства у ростовчан нет.

Так, власти Ростова-на-Дону приняли решение о вырубке 153 деревьев в парке Островского. В это же время специалисты планируют выполнить работы по обрезке 27 зеленых насаждений.

Ростовчанам не стоит переживать, убеждены в мэрии, ведь на месте срубленных дряхлых деревьев, которые представляли опасность для людей, вскоре специалисты высадят 199 новых саженцев.

- Все новые деревья будут соответствовать требованиям ГОСТ. Их высота составит не менее 3,5 метров, диаметр ствола будет около 4,5 см, - отметили в ростовской мэрии

В горадминистрации уточнили, что работы по вырубке планируют полностью завершить уже во вторник, 15 декабря.

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