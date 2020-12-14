Ростов накрыл сильнейший туман: ситуация на дорогах, в аэропорту

Больше всего окутало центр города. Фото: архив "КП"

Сегодня, 14 декабря, Ростов-на-Дону накрыл сильнейший туман. Плохая видимость фиксируется во всех частях города. Больше всего окутало центр города. Все это происходит на фоне резких перепадов температуры. Если утром столбики уличных термометров показывали 3 градуса мороза, то уже к обеду воздух прогреется до 3 градусов тепла. Именно нестабильные температурные условия стали причиной тумана.

Низкой была видимость и в минувшие выходные. В области произошло сразу несколько ДТП, одно из которых закончилось трагедией.

Всего сотрудники ГИБДД зафиксировали девять аварий. В результате один человек погиб, а еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Некоторых доставили в больницы. Как показывает практика, на трассах туман становится еще сильнее, падает видимость. Эти опасные явления требуют от водителей концентрации.

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