Роман школьницы с гражданским мужем матери заинтересовал ростовских следователей

Девочку-подростка соблазнил сожитель матери Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области стремление женщины к личному счастью обернулось семейной драмой. Одинокая дама, воспитывающая дочь-подростка, познакомилась с молодым мужчиной. Между ними быстро завязался роман, вскоре пара сошлась. Ростовчанка верила, что встретила человека, который сможет стать отцом для ее дочери.

Но в какой-то момент 22-летний разнорабочий стал испытывать к 15-летней школьнице вовсе не отеческие чувства. Злоумышленник соблазнил девочку, пока ее мать была на работе. Почти два месяца длились их отношения. А потом обо всем стало известно сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних. Они, в свою очередь, передали информацию следователям.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Если суд признает вину мужчины, ему могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы либо принудительные работы на срок до четырех лет.

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Несмотря на то, что все было по обоюдному согласию, на мужчину завели дело

Симпатия к школьнице из села в Шолоховском районе Ростовской области обернулась для 28-летнего местного жителя печальными последствиями.

Мужчина знал, что его пассии всего 15 лет. Но это не помешало ему закрутить роман с местной «Лолитой». И принять приглашение прийти к ней в гости.

АЛЛО!

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