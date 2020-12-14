Пешеход попал под колеса машины в Таганроге

Сотрудники УГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Фото: Архив КП

56-летний водитель иномарки "Хендай Солярис" стал участником инцидента на дороге в Таганроге. Накануне там около 8:30 утра на улице Сызранова в районе дома № 4 автомобилист сбил пешехода.

По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход получил многочисленные травмы. Его госпитализировали в больницу, где он получил всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас по факту этой аварии сотрудники областного УГИБДД проводят проверку. Они устанавливают личность пострадавшего мужчины, а также все обстоятельства произошедшей на дороге аварии.

Напомним, минувшим днем полицейские "по горячим следам" задержали угонщика автомобилей. Хозяин старенькой «семерки» рассказал, что у него угнали машину, которая была припаркована прямо возле дома.

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