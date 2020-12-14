В Ростовской области мужчина совратил школьников

Правоохранители выясняют детали случившегося Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области местный житель, который уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений, вновь стал фигурантом уголовного дела. Но на этот раз по другой статье. Поступила информация, что 22-летнего безработного подозревают в совращении двух мальчиков, которые еще учатся в седьмом классе.

Правоохранители считают, что безработный совершил преступление сексуального характера осенью этого года. Однако точную дату установить не удалось.

Говорят, что в полицию о случившемся сообщила мама одного из потерпевших.

И сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Если суд признает вину злоумышленника, ему будет грозить до 12 лет тюрьмы.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что девочка-подросток вступила в интимные отношения с сожителем матери.

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Симпатия к школьнице из села в Шолоховском районе Ростовской области обернулась для 28-летнего местного жителя печальными последствиями.

Мужчина знал, что его пассии всего 15 лет. Но это не помешало ему закрутить роман с местной «Лолитой». И принять приглашение прийти к ней в гости.

АЛЛО!

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