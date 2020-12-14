Ростовская звезда Playboy случайно проболталась о замужестве

Лизай Кей разоткровенничалась с подписчиками. Фото: Instagram Лиза Кей

Модель из Ростова Лиза Кей рассказал о тонкостях работы в пандемию и случайно проболталась о своем замужестве. Девушка долгое время скрывала ото всех свою личную жизнь, но проговорилась об этом в своем Instagram.

Лиза Кей рассказала о том, что из-за ограничений моделям необходимо предоставлять заказчикам снимки, сделанные на "Полароиде". Этот фотоаппарат позволяет быстро сделать фотографии. Для моделей это очень удобно, ведь они могут подтвердить свою форму и отсутствие лишнего веса, не приезжая в офис.

- Вот и мне сегодня написали из агентства, сказали, что клиент испанский. Разница во времени нам не на руку. Срочно нужны свежие "полароиды". Пока я натягивала купальник, муж двигал мебель и столы по комнате, чтобы мне «кадр» освободить, - рассказала ростовчанка Лиза Кей.

Судя по всему, супруг во всем помогает своей голубоглазой избраннице. Сейчас красавица проживает за границей - в Калифорнии.

Многие поклонники оказались не готовы к таким новостям. Некоторые мужчина даже написали о том, что Лиза разбила им сердце.

А вот в личной жизни другой ростовской звезды популярного мужского журнала сейчас не все гладко. Мария Лиман вынуждена работать на видеохостинге моделью откровенного жанра всего за 13 долларов в месяц ради того, чтобы поддержать свой бюджет в пандемию.

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