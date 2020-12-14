В Калмыкии ограничения из-за коронавируса продлили до середины января

В Элисте срок ограничений продлили до середины января.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Калмыкии местное правительство и руководитель республики продлили режим ограничений до завершения новогодних праздников – до 17 января следующего года.
В аппарате руководителя республики пояснили, что не исключают появления новых очагов заболеваемости ковидом. В больницах и поликлиниках республики медики отмечают рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, что тоже повлияло на решение об ограничениях.
Власти принимали решение совместно с антикоронавирусным штабом и местным управлением Роспотребнадзора. В надзорной организации по-прежнему рекомендуют жителям Элисты, сел и поселений не участвовать в массовых мероприятиях и по возможности отметить праздники в семье.
Ограничения включают, в том числе, соблюдение «масочного режима» в общественных местах и транспорте и соблюдение социальной дистанции.
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