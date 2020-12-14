"Брату - шоколад, папе - яичницу": Дети Дмитрия Диброва рассказали о подарках на Новый год

Полина Диброва помогла сыновьям написать письма Деду Морозу. Фото: Instagram Полина Диброва

Добрые письма главному зимнему волшебнику - Дедушке Морозу - написали мальчишки из семьи ростовчан Дмитрия и Полины Дибровых. Сыновья звездной четы рассказали о том, что хотели бы получить на праздник.

Мальчишки своими пожеланиями удивили некоторых подписчиков Полины Дибровой. Один из них пожелал за хорошее поведение получить конструктор из серии "Гарри Поттер". Его стоимость в зависимости от комплектации варьируется от 2 до 60 тысяч рублей.

Дети Дибровых написали письма. Фото: Instagram Полина Диброва

Старший сын Полины в письме перечислил добрые дела, которые совершил в этом году. Своему брату он в честь Дня рождения подарил шоколад, а папе приготовил яичницу. За это он попросил компьютерную игру о мафии, второй том комиксов о Росомахе и недорогой конструктор.

Самый младший сын попросил военный набор.

Многие посчитали, что в пандемию, когда вся страна переживает не лучшие времена, детям все равно нужно подарить праздник.

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