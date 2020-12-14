На подарки для донских пенсионеров и инвалидов не хватает денег

Поделки, которые создают постояльцы интерната. Фото: благотворительный фонд "Старость в радость"

В Ростовской области для постояльцев интернатов все неравнодушные жители самостоятельно собирают деньги в преддверии новогодних праздников. Как поясняют волонтеры, средства пойдут на закупку подарков, так как другой возможности купить их просто нет. Охватить всех невозможно, поэтому добровольцы решили направить усилия и обеспечить сюрпризами один из самых крупных центров - в Белокалитвинском районе.

Неравнодушные люди, помогающие им в быту, публикуют фотографии, на которых видно, чем занимаются бабушки и дедушки перед Новым годом. Далеко не все имеют физические возможности для того, чтобы постоянно посвящать себе творчеству. Однако это не мешает им пробовать что-то новое. Таким образом, они смастерили снежные сани, зимних оленей и рослого снеговика. Другие тоже не отстают: кто-то украшает помещения, кто-то учит стихи и песни.

Между тем, ситуация с подарками удручающая не только в этом центре, но и во многих других. Волонтеры говорят о том, что на данный момент нужно закупить как минимум 450 наборов - пакетов со сладостями.

- Для них это целое событие, огромное счастье перебирать красивые пакетики с зефиром, шоколадками и конфетами, - отметили в социальных сетях сотрудники благотворительной организации.

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