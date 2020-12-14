Прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году составит 9 445 рублей. Фото: Влад КОМЯКОВ

Индексация пенсий 1 января 2021 года в Ростове-на-Дону: сколько и кому. В Ростовской области с нового года пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3 процента. Об этом сообщили в донском правительстве.

Прибавка будет зависеть от размера получаемой пенсии. Минимальный размер пенсии составит чуть более 6 044 рублей, а пенсионного коэффициента — 98,86 рубля.

Индексация коснется и тех, кто выходит на заслуженный отдых в конце 2020 года. Выплаты повысят на все пропущенные индексации.

Если выплаты не дотягивают до прожиточного минимума, пенсионерам обещают проиндексировать выплаты сверх него. Сначала доходы пенсионера с помощью социальной выплаты доводятся до прожиточного минимума, затем —эту сумму увеличивают на прибавку по итогам индексации.

В настоящее время величина прожиточного минимума для пенсионеров составляет 8 736 рублей. В 2021 году она будет увеличена до 9 445 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На подарки для донских пенсионеров и инвалидов не хватает денег

Постояльцы домов престарелых рискуют остаться без новогоднего настроения (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.