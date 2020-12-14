Один погиб, восемь пострадали: в Ростовской области за выходные произошло девять аварий

Пострадавших в аварии людей доставили в больницу. Фото: Архив КП

В минувшие выходные на территории Ростовской области зарегистрировано девять аварий. В дорожно-транспортных происшествиях один человек погиб, еще восемь дончан получили травмы различной степени тяжести, следует из сводки управления ГИБДД по региону.

В Ростове-на-Дону за субботу и воскресенье произошло всего две автомобильные аварии, в которые пострадали двое.

В Шахтах пассажирка «Датсун» погибла в массовой аварии в субботу, 12 декабря. Автомобиль врезался в опору ЛЭП. Спасти жизнь пострадавшей женщины медики не смогли.

В Таганроге под колеса машины попал пешеход. Его с травмами доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Самой массовой стала авария на автодороге Ростов - Азов, которая произошла 12 декабря. На трассе, покрытой льдом столкнулись девять автомобилей. В ДТП попали «Хендай Тусон», «Дэу Матиз», МАЗ, «Лада Калина», «Рено Логан», «ГАЗель», «Нива Шевроле», «Дэу Нексия» и «Лада Икс Рэй».

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