Более 40 спасателей тушат пожар в частном доме в Ростове-на-Дону

Площадь возгорания составила сто квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном доме. Здание в переулке Мичуринском тушат уже больше часа. О происшествии сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области.

У дома загорелась кровля. На место приехали 45 спасателей, для тушения привлекли 12 единиц техники. Пожару присвоили второй ранг.

В настоящее время пожар локализован. Работы на месте продолжаются.

— Площадь возгорания составила сто квадратных метров, — пояснили в управлении МЧС.

О причинах возгорания пока не сообщается. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в частном доме в Новочеркасске. Огонь охватил около десяти квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили на месте происшествия труп 62-летнего мужчины. Предположительно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.

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