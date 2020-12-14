С куклой Барби сравнили супругу футболиста Дмитрия Тарасова

Анастасия Костенко работает телеведущей. Фото: Instagram Анастасии Костенко.

26-летнюю дончанку Анастасию Костенко вновь обсуждают в социальных сетях. Причиной стал образ, который ростовская красавица подобрала для съемок в качестве ведущей телешоу о хоккейном клубе.

На этот раз супруга футболиста Дмитрия Тарасова выбрала сине-фиолетовый шерстяной жакет в квадрат, кофту с анималистичным принтом, а талию подчеркнула кожаным поясом. Многим людям образ пришелся по душе. Модели даже написали о том, что она выглядит прекрасно и выбрала "клевый прикид".

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал новоиспеченную теледиву за перегруженный образ. Некоторым людям показалось, что кофточка под жакетом выглядит неуместно из-за слишком активного рисунка.

А вот макияж и локоны красотки пришлись по душе почти всем. Анастасию засыпали комплиментами. Некоторые люди даже сравнили ее с куклой Барби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболиста Павла Мамаева выписали из больницы после операции

Игрок продолжит реабилитацию дома (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.