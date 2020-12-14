С куклой Барби сравнили супругу футболиста Дмитрия Тарасова

Анастасия Костенко работает телеведущей. Фото: Instagram Анастасии Костенко.
26-летнюю дончанку Анастасию Костенко вновь обсуждают в социальных сетях. Причиной стал образ, который ростовская красавица подобрала для съемок в качестве ведущей телешоу о хоккейном клубе.
На этот раз супруга футболиста Дмитрия Тарасова выбрала сине-фиолетовый шерстяной жакет в квадрат, кофту с анималистичным принтом, а талию подчеркнула кожаным поясом. Многим людям образ пришелся по душе. Модели даже написали о том, что она выглядит прекрасно и выбрала "клевый прикид".
Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал новоиспеченную теледиву за перегруженный образ. Некоторым людям показалось, что кофточка под жакетом выглядит неуместно из-за слишком активного рисунка.
А вот макияж и локоны красотки пришлись по душе почти всем. Анастасию засыпали комплиментами. Некоторые люди даже сравнили ее с куклой Барби.
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