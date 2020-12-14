Виктория Лопырева показала, как отдыхает на пляже в тропиках без мужа

Виктория Лопырева на отдыхе в декабре 2020 года. Фото: Instagram Виктория Лопырева

Одна из самых известных ростовчанок - Виктория Лопырева - показала точеную фигуру на пляже Мальдив. Красавица предстала в строгом купальнике черного цвета, который эффектно подчеркнул ее выдающиеся формы.

В преддверии празднования Нового года знаменитость решила познакомить своего малолетнего сына Марка-Лео с красотами Мальдив. Ребенок много путешествует с матерью по миру.

Сейчас на отдыхе дончанку сопровождает мама и близкие подруги. Все они периодически выкладывают в социальных сетях снимки с райских островов.

Многим людям по какой-то причине отдых ростовской знаменитости не дает покоя. Люди спрашивают блондинку о том, почему она поехала отдыхать без мужа, собирается ли она в ближайшее время к нему в Коми или намерена встретить 2021 год на берегу океана.

Чаще всего Виктория Лопырева отвечает на вопросы посторонних людей уклончиво, чем интригует многомиллионную аудиторию подписчиков.

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