Мусоровозы-вездеходы или как ГК «Чистый город» подготовился к зиме

Фото: ГК «Чистый город»

Перед началом зимы регоператор ГК «Чистый город» увеличил количество спецтехники повышенной проходимости. Таких мусоровозов-вездеходов в автопарке компании свыше 10 единиц.

Ежедневно они выходят на обслуживание самых сложных участков Ростова-на-Дону и Мясниковского района. Среди них - Нижняя Александровка, Ленгородок, Нижне-Гниловская и другие. Эти территории отличаются крутыми спусками и подъемами.

Как отмечают специалисты ГК «Чистый город», мусоровозы-вездеходы рассчитаны на эксплуатацию в любую погоду.

- За рейс одна такая машина может забрать содержимое из порядка 140 контейнеров. Эти мусоровозы незаменимые помощники в процессе транспортировки отходов, - отмечает генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Кроме того, перед наступлением морозов весь автопарк регоператора прошёл обязательный техосмотр. Проверены аккумуляторы, заменены рабочие жидкости, а также в целом обследовано техническое состояние всего транспорта. Помимо комплексного осмотра, спецтехника ежедневно проходит предрейсовый контроль.

Напомним, ежедневно в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе в уборке задействовано свыше 180 единиц спецтехники.