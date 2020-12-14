За границу не пустили злостного неплательщика алиментов из Ростовской области

Должник быстро нашел деньги на оплату алиментов
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Поездку за границу в последний момент пришлось отменить жителю Белокалитвинского района Ростовской области. Своей бывшей жене он задолжал около 260 тысяч рублей по алиментам.
В течение длительного времени мужчина не выплачивал деньги своему ребенку. Горе-отец не находил денег на лекарства, еду и одежду для малыша, зато планировал заграничное путешествие. Более того, он даже купил авиабилеты и оплатил путевку в один из лучших отелей.
При прохождении таможенного контроля мужчину не выпустили через границу. Как уточнили в управлении ФССП по Ростовской области, сотрудники ведомства подробно рассказали ему о причине запрета.
Крупную задолженность по алиментам дончанин оплатил только после этого случая.
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