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Общество

За границу не пустили злостного неплательщика алиментов из Ростовской области

Мужчина откладывал оплату денег детям на потом
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Должник быстро нашел деньги на оплату алиментов

Должник быстро нашел деньги на оплату алиментов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поездку за границу в последний момент пришлось отменить жителю Белокалитвинского района Ростовской области. Своей бывшей жене он задолжал около 260 тысяч рублей по алиментам.

В течение длительного времени мужчина не выплачивал деньги своему ребенку. Горе-отец не находил денег на лекарства, еду и одежду для малыша, зато планировал заграничное путешествие. Более того, он даже купил авиабилеты и оплатил путевку в один из лучших отелей.

При прохождении таможенного контроля мужчину не выпустили через границу. Как уточнили в управлении ФССП по Ростовской области, сотрудники ведомства подробно рассказали ему о причине запрета.

Крупную задолженность по алиментам дончанин оплатил только после этого случая.

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