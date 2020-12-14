Самая красивая девушка России из Ростовской области предстала в образе королевы

Обладательница титула "Мисс Россия-2019" азовчанка Алина Санько. Фото: Instagram Алина Санько

Обладательница титула "Мисс Россия" азовчанка Алина Санько предстала перед многочисленными подписчиками в образе королевы.

Девушка в сверкающем платье серо-голубого цвета поделилась своими мыслями о прекрасном.

- Внешняя чистота и изящество должны быть выражением внутренней чистоты и красоты, - писала Алина Санько в своем профиле в Instagram.

Судя по всему, у азовской красавицы с этим все в полном порядке. Девушка не только восхитительно выглядит, но и получает высшее образование, профессионально рисует картины и легко цитирует известных философов.

Красота Алины Санько проявляется и в ее поведении. Девушка переживает за бедных, обездоленных, брошенных на произвол судьбы людей, а также бродячих животных. Все эти темы время от времени появляются в ее Instagram.

Люди неоднократно отмечали в профиле "Мисс России": своими поступками она напоминает людям о том, что нужно быть душевнее, несмотря на трудности, которые происходят в жизни.

"Сказка в моей Жизни. Обожаю", "Корона за победу в конкурсе или есть какие-то земли?", "Твоя внутренняя красота чудесно отразилась в твоей внешности", - отмечали подписчики.

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