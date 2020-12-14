На донской трассе после ДТП скончалась молодая девушка

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

На трассе в Ростовской области сегодня, 14 декабря, случилось страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончалась молодая девушка. Все произошло на трассе "Волгоград - Каменск". По данным регионального ГИБДД, из-за аварии автомобиль перевернулся на крышу.

24-летний водитель за рулем "Фольксвагена" двигался по трассе из Донецка. Внутри находились две пассажирки. В какой-то момент он потерял бдительность, перестал следить за происходящем на дороге. В результате машина стала неуправляема, вылетела с проезжей части прямо в кювет.

На скорости машина опрокинулась и, сделав несколько оборотов, приземлилась на крышу. На место сразу вызвали экстренные службы. Когда приехали врачи, было уже слишком поздно. 26-летняя девушка, находившаяся в пассажирском кресле, скончалась на месте. Еще одна женщина получила травмы различной степени тяжести. Ее срочно доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД до сих пор работают на месте. Устанавливаются все детали трагического ДТП.

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