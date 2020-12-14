В Ростове наблюдаются перебои при оплате проезда картами

Терминалы в некоторых автобусах временно отключили.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове сегодня, 14 декабря, многие владельцы транспортных карт столкнулись с трудностями, пытаясь оплатить проезд. У некоторых ростовчан терминалы, установленные в автобусах, не принимали оплату.
Сбои в системе платежей начались примерно в два часа дня. Специалисты на время ремонтных работ приостановили треть из примерно тысячи терминалов в общественном транспорте. Компания, обслуживающая систему платежей, заявила о намерении восстановить работу терминалов к половине пятого, сообщили в пресс-службе ростовской мэрии.
У тех, кто оплачивал билет с помощью банковской карты, сложностей не возникало. Транспортными картами пользуются, в том числе, льготники и пенсионеры.
Жителям Ростова, у которых возникли вопросы о работе транспортных карт, в мэрии рекомендовали звонить по горячей линии компании-подрядчика: (863) 285-09-00.
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