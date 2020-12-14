50 тысяч рублей за лишние выходные заплатила начальнику ростовчанка

В Ростовской колонии начальник службы охраны "продавал" выходные своей подчиненной Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове начальник отдела охраны исправительной колонии ответит за свои противоправные действия.

В ходе следствия стало известно, что с марта 2019 года одна из подопечных подозреваемого регулярно переводила ему на банковскую карту различные суммы денег, за которые она "покупала" дополнительные выходные дни. Девушка заплатила злоумышленнику более 50 тысяч рублей. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное по статье 290 УК РФ "Получение взятки".

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

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